Bakır stokları eridi fiyatlar fırladı

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, emtia borsalarındaki düşen stoklarla birlikte son zamanlarda güçlü bir performans sergiliyor. Çarşamba günü itibarıyla bakır vadeli işlemleri, ons başına 4,87 doların üzerinde seyrederken, Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre bakır stokları yıl başından bu yana %63'ün üzerinde azalarak 99 bin metrik tona geriledi. Bu keskin düşüş, tüccarların gelecekteki ABD gümrük vergilerini öngörerek sevkiyatlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirmesinden kaynaklanıyor ve küresel arzda önemli bir daralmaya yol açıyor.

Gümüş tırmanışta

ABD'NİN TARİFE BEKLENTİSİ VE PİYASA ETKİLERİ

Piyasa analistleri, eski ABD Başkanı Trump'ın bakır ithalatına yönelik önerdiği tarifelerin detayları netleştikçe, ABD'li alıcıların satın alma taleplerinde keskin bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Yılın başlarında siparişlerini önden yükleyen birçok alıcı, tarifelerin kesinleşmesiyle birlikte yakın vadede alımlarını azaltabilir. Bu durum, kısa vadeli talebi olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Uzmanlar, bu belirsizliğin piyasada dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! (25 Haziran 2025)

JEOPOLİTİK RİSKLER VE İRAN GERİLİMİ

Piyasaların dikkatle takip ettiği bir diğer önemli başlık ise jeopolitik riskler. ABD arabuluculuğunda İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin bazı münferit olaylara rağmen devam ettiği gözleniyor. Ancak istihbarat raporları, ABD'nin son füze saldırılarının İran'ın nükleer tesislerine sadece kısmi hasar verdiğini ve programı tamamen ortadan kaldırmaktan ziyade sadece geciktirdiğini gösteriyor. Bu durum, Orta Doğu'daki gerilimin süreceği ve enerji ile emtia piyasaları üzerindeki belirsizliğin devam edeceği anlamına geliyor.

Küresel piyasalarda "ateşkes" iyimserliği sürüyor! (25 Haziran 2025)

KÜRESEL BAKIR TALEBİNDE YENİ DİNAMİKLER

Bakır, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri ve altyapı projelerinde kilit bir malzeme olması nedeniyle küresel talebin güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle enerji dönüşümünün hız kazanması, bakıra olan ihtiyacı artırıyor. Ancak, yeni maden projelerindeki gecikmeler ve mevcut madenlerdeki üretim sorunları, arz tarafındaki kısıtlamaları derinleştiriyor. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) gibi kuruluşlar, gelecek yıllarda bakır piyasasında arz açığının sürebileceğine dair raporlar yayımlıyor. Bu durum, uzun vadede bakır fiyatlarını destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.