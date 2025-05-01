Bakır yola gelmeye başladı

Bakır vadeli işlemleri, önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından Perşembe günü pound başına 4,57 dolarda dengelendi. Bu toparlanmada, büyük ekonomiler arasında yapılması olası ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan, Japonya ve Güney Kore ile ticaret anlaşmalarının masada olduğunu belirtirken, Çin ile de anlaşmaya varılabileceğine dair güvenini ifade etti.

Ancak Çarşamba günü, zayıf ekonomik göstergeler nedeniyle bakır fiyatı yüzde 5’ten fazla gerileyerek son haftaların en sert düşüşünü yaşamıştı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,3 daraldı. Bu, son üç yılın ilk negatif büyümesi oldu. Aynı zamanda Çin’de Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı imalat PMI verisi 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Özellikle ihracat siparişlerindeki sert düşüş dikkat çekti.

Bakır fiyatları, küresel büyümeye dair beklentiler ve sanayi üretimiyle doğrudan bağlantılı olduğundan, piyasalardaki ekonomik sinyallere hızlı tepki veriyor. Ticaret görüşmelerinde sağlanacak ilerlemeler, bakır piyasasının yönünü belirlemeye devam edecek.