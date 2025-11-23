DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TV100 canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Bakırhan, şu an için gündemde böyle bir konunun olmadığını, ancak ileriye dönük bu süreç olumlu olarak sona erdiğinde, yeni bir anayasanın gerekli olduğunu savundu.

‘TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ANAYASAYA KAVUŞMALI’

Bakırhan, anayasa çalışmaları hakkında şunları söyledi:

'Biz de dönem dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle hem AK Parti'yle görüşmeler yaptık. Ama gündemin kendisi bu meselenin çözümüdür, bu sürecin kendisidir. Anayasa henüz gündemimizde yok, henüz öyle bir tartışmamız yok, henüz öyle bir hazırlığımız yok. İktidar cenahından da anayasa tartışmasına dönük bir dayatma, bir gündem yok. Şu anda meselenin çözümüne odaklanmışız. Bu mesele çözüldükten sonra tabi ki Türkiye demokratik bir anayasaya kavuşmalıdır. Bu hangi vadede gelir, nasıl olur, bu dönemde gündem olur mu bilmiyorum. Anayasa gündeme geldiği zaman biz demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi, Türkiye'nin bütün renklerini barındıran bir anayasa tartışmasına tabii ki önerilerimizle katılırız.'

‘BAHÇELİ TUTARLI BİR SİYASET İZLİYOR’

Öte yandan Bakırhan, Bahçeli’nin 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' açıklamasına ilişkin, ‘Sayın Bahçeli en başından beri tutarlı bir siyaset izliyor. Çıktığı günle aslında aynı şeyleri söylüyor. Aslında iki tane aktör ilk söylediği sözü devam ettiriyor. Öcalan da Sayın Bahçeli de bunu yapıyor’ sözlerini sarf etti.

‘CHP’NİN KARARINA ÇOK ÜZÜLDÜM’

Bakırhan, Bahçeli’yi övdükten sonra CHP’nin İmralı kararını eleştirdi.

‘Burada CHP, kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi’ diyen Bakırhan, ‘Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif ve ciddi bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir; yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentimiz büyük; iktidar hedefi olan bir partidir. İktidar hedefi olan bir parti, Türkiye'nin en temel meselesinin çözümünde gerekirse cesur olmalı ve risk almalıdır' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TV100 canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Bakırhan, şu an için gündemde böyle bir konunun olmadığını, ancak ileriye dönük bu süreç olumlu olarak sona erdiğinde, yeni bir anayasanın gerekli olduğunu savundu.

‘TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ANAYASAYA KAVUŞMALI’

Bakırhan, anayasa çalışmaları hakkında şunları söyledi:

'Biz de dönem dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle hem AK Parti'yle görüşmeler yaptık. Ama gündemin kendisi bu meselenin çözümüdür, bu sürecin kendisidir. Anayasa henüz gündemimizde yok, henüz öyle bir tartışmamız yok, henüz öyle bir hazırlığımız yok. İktidar cenahından da anayasa tartışmasına dönük bir dayatma, bir gündem yok. Şu anda meselenin çözümüne odaklanmışız. Bu mesele çözüldükten sonra tabi ki Türkiye demokratik bir anayasaya kavuşmalıdır. Bu hangi vadede gelir, nasıl olur, bu dönemde gündem olur mu bilmiyorum. Anayasa gündeme geldiği zaman biz demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi, Türkiye'nin bütün renklerini barındıran bir anayasa tartışmasına tabii ki önerilerimizle katılırız.'

‘BAHÇELİ TUTARLI BİR SİYASET İZLİYOR’

Öte yandan Bakırhan, Bahçeli’nin 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' açıklamasına ilişkin, ‘Sayın Bahçeli en başından beri tutarlı bir siyaset izliyor. Çıktığı günle aslında aynı şeyleri söylüyor. Aslında iki tane aktör ilk söylediği sözü devam ettiriyor. Öcalan da Sayın Bahçeli de bunu yapıyor’ sözlerini sarf etti.

‘CHP’NİN KARARINA ÇOK ÜZÜLDÜM’

Bakırhan, Bahçeli’yi övdükten sonra CHP’nin İmralı kararını eleştirdi.

‘Burada CHP, kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi’ diyen Bakırhan, ‘Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif ve ciddi bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir; yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentimiz büyük; iktidar hedefi olan bir partidir. İktidar hedefi olan bir parti, Türkiye'nin en temel meselesinin çözümünde gerekirse cesur olmalı ve risk almalıdır' dedi.