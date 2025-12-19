Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İlke TV’de “Konuşma Zamanı” programına konuk oldu.

Bir yıldan uzun süredir yürütülen süreçte süreç komisyonu rapor çalışmalarına geçecek, partiler ise "yasa" önerilerine ve sürece dair değerlendirmelerini sunmaya devam ediyor.

DEM Parti tarafından “barış yasası” olarak adlandırılan, “demokratik entegrasyon yasaları” ya da “geçiş süreci yasaları” olarak da adlandırılan yasal düzenlemelere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hayır, barış yasası olamaz; barış yasası savaşanlar arasında olur. Biz 41 yıldır terörü bitirmeye çalışıyoruz. Bu bir ‘tasviye yasası’ olur” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, Adalet Bakanının açıklamasına dair şunları söyledi:

“Adalet Bakanı eksik bir değerlendirmede bulunmuş; çok doğru bir değerlendirme değil. Biz bütçe konuşmamızda da çok net söyledik: Kürt meselesi bir güvenlik meselesi değil, bir terör meselesi veya yoksulluk meselesi değil; bir demokratikleşme meselesi, bir hak arama meselesidir.

Peki, bu ülkede on binlerce insan neden yaşamını yitirdi? Bir çatışma yoksa, bir şiddet yoksa, kırk yıllık bir şiddet ortamı yoksa, biz niye barış diyoruz? İki aile arasındaki basit bir kavgada bile insanlar ‘barış’ derken, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın yerinden yurdundan olduğu, Türkiye ekonomisinin ve enerjisizliğinin kırk yıldır çarçur edildiği bir meseleyi ne diyeceğiz? Neyin tasfiyesi?"

'HERKES DİLİNE DİKKAT ETMELİ'

Bakırhan, süreç açısından dil uyarsında bulunarak, " Biraz daha sorunu tarif eden, yapıcı ve kırmayan bir dile ihtiyaç var. Maalesef bu zehirli; bu kötü tarafta duran dili bir türlü değiştiremedik. Kimin ne dediğinin bir önemi yok; Kürtler için bu bir barış süreci, Kürt meselesinin demokratik çözümüdür. PKK’nin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır; sürgündekilerin dönmesidir; haksız ve hukuksuz şekilde cezaevinde olanların özgürlüğüdür. Elinde silahı bırakan ne yapacak, nereye gidecek? Buna tasfiye dersek, buna pişmanlık dersek, o zaman süreci tam anlamamış oluruz. Lütfen, yüzyıllık bir meselenin tartışıldığı bir süreçte, DEM Parti kadar hassas, titiz, disiplinli, dikkatli, irite etmeyen ve kırmayan bir dil kullanalım. Öyle ağzına geleni konuşuyorlar, çok rahat konuşuyorlar. Dolayısıyla ben Adalet Bakanına katılmadığımı belirtmek istiyorum ve herkesin diline dikkat etmesi gerektiğini vurguluyorum" diye konuştu.

YILMAZ TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç süreç ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili yasal düzenleme gerekiyorsa bunu Meclis elbette ki yapacaktır"