Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 12 Haziran 2025 / 00:01

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

2023/524 Esas

2025/241 Karar

Davacı Gülşen Sel vekili tarafından davalı Bayram Sel aleyhine açılan çekişmeli boşanma davasında verilen 15/04/2025 tarihli kararıyla,

HÜKÜM: Davacının TMK 161. Maddesine dayalı boşanma taleplerinin REDDİNE,

Davacının TMK 166/1 maddesine dayalı boşanma talebinin KABULÜNE,

1- GÜMÜŞHANE ili, KELKİT ilçesi, KAZANPINAR mahalle/köy, 59 Cilt numaralı, 1 Aile sıra no kayıtlı, 78 birey sıra numarasına kayıtlı, MUZAFFER ve FAHRÜNNİSA kızı BAKIRKÖY11/12/1974 doğumlu,Davacı GÜLŞEN SEL - 27586758132 T.C kimlik numaralı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı olanVAHİT ve GÖNÜL oğlu KELKİT02/03/1970 doğumlu Davalı BAYRAM SEL - 27670755368 T.C kimlik numaralı'nın T.M.K. 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin feragat nedeniyle reddine,

3-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme kararının ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,

4-Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken615,40-TL karar ve ilam harcından,peşin yatırılan269,85-TL harcın mahsubu ile bakiye 345,55-TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

5-Davacı tarafından yatırılan 269,85-TL başvurma harcı ve 269,85-TL peşin harç, 13.608,00-TL ilanen tebligat, 584,00-TL posta tebligat gideri olmak üzere toplam 14.731,70-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, kendisine tebligat yapılamayan Vahit ve Gönül oğlu, 02/03/1970 Kelkit doğumlu 27670755368 T.C. davalı BAYRAM SEL'e ilanen tebliğine, işbu ilamın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususları, Mahkeme kararının tebliği yerine geçmek üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.