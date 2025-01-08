Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Ocak 2025 / 00:01

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/366 - Karar No: 2024/712

Davacı Kawthar İsmail vekili tarafından davalı Hussien Shalhoum aleyhine mahkememizde açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 31/10/2024 tarihli hüküm gereğince;

HÜKÜM: Davanın KABULÜNE,

1-16/10/2018 tarihinde Esenyurt Evlendirme Memurluğunda evlenen RADWAN ve SALWA Kızı 25/01/1999 - ALEPPO doğumlu Davacı KAWTHAR ISMAIL - YBN 99523920278 ile MOHAMMAD ve NASERA Oğlu 05/04/1987 - K.S.A doğumlu Davalı HUSSIEN SHALHOUM - YBN99242297880 T.M.K. 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar kesinleşmiş mahkeme kararının ilgili NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNEGÖNDERİLMESİNE,

3-Harçlar Kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken427,60-TL karar ve ilam harcından, peşin yatırılan 179,90-TL harcın mahsubu ilebakiye247,70-TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan 179,90-TL başvurma harcı ve 179,90-TL peşin harç,20.818,25-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 21.178,55-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, davacının, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi (İstinaf) yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın, (adresi tespit edilemeyen ve kendisine dava dilekçesi ilanen tebliğ olunan 99242297880 YBN MOHAMMAD ve NASERA Oğlu 05/04/1987 - K.S.A doğumlu Davalı HUSSIEN SHALHOUM 'a işbu kararın da) ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle;

İşbu ilamın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceği, incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacağı, karara karşı istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği hususu,

Mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur.