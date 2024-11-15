Bakırköy 15. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/574 Esas

Davacı, KADİR HALAT ile Davalı, NESLİHAN HALAT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının sonunda özetle;

Davanın KABULÜ ile Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kızılcamescit Köyü/mah nüfusa kayıtlı, 84 Cilt no, Samet ve Meryem'den olma 16/11/1991 doğumlu, (43720116426) T.C Nolu Kadir Halat ile aynı hane nüfusa kayıtlı Şevket ve Hacer'den olma 07/11/1992 doğumlu (54634515676) T.C. Nolu Neslihan Halat'ın T.M.K 'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 346,90 TL eksik harç, ve 13.705,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İş bu kararın ilan tarihinden yedi gün sonra Davalı Neslihan HALAT'a tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize başvurarak istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi takdirde süre sonunda kararın kesinleştirileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Adres: BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Zabıt Katibi