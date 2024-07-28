Bakırköy 3. Aile Mahkemesi Hakimliği’nden

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

BAKIRKÖY 3.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/476

Davacı KENAN KAHRAMAN ileDavalı FATMA KAHRAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

TRABZON ili, ARAKLI ilçesi, SULARBAŞI mah/köy, 33 Cilt, 37 Aile sıra no, 160 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve RABİA oğlu/kızı, 06/11/1977 dogumlu,47194741210 TC. kimlik numaralı DAVALI: FATMA KAHRAMAN'ın herhangi biradresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş, bu nedenle belirlenen ön inceleme duruşma gününün de davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir

HMK.147/2 maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 20/11/2024 günü saat 09.40'da geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini birvekilile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, ayrıca tarafların sulh için hazırlık yapmaları, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemiyeceği, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilebileceği hususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.29/02/2024HAKİM-36085

__________________________________________________________________________

Adres : BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Rumeysa ÜÇAY Zabıt Katibi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02068539