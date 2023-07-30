BAKIRKÖY 3.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2023/96

Davacı ÖZLEM KARAGÖZ ileDavalı İBRAHİM KARAGÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

MERSİN ili, SİLİFKE ilçesi, SARAY mah/köy, 7 Cilt, 314 Aile sıra no, 7 sırada nüfusa kayıtlı, MAZLUM CENGİZ ve İSMET oğlu/kızı, 20/09/1964 dogumlu, 33469734650 TC. kimlik numaralı DAVALI: İBRAHİM KARAGÖZ'ün herhangi bir adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağıhususları davalıya ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 07/07/2023