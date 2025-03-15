Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 / 00:01

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/476 Esas

KARAR NO: 2025/92

Davacı KENAN KAHRAMAN tarafından davalı FATMA KAHRAMAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda davacı vekili istinaf talebinde bulunmuş olmakla;

Adresi tespit edilemeyen FATMA KAHRAMAN'a istinaf dilekçesinin ilan yoluyla tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla:

DAVACI: Kenan Kahraman

VEKİLİ: Av. Abdurrahman Gümüştaş

DAVALI: Fatma Kahraman

KONU: İstinaf dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA: Yerel mahkeme kararında lehimize avukatlık ücretine hükmedilmemesi ve

yargılama giderlerinin hasta ve fakir olan müvekkilimize yükletilmesi talebimize, usul ve yasaya aykırı olup istinaf talebimizin kabulü ile yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden yerel mahkeme kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmesini istiyoruz. Davayı açarken tarafların boşanmalarına, maddi ve manevi tazminat ile yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştik. Yerel mahkeme davalıya ulaşamayınca yerel mahkemenin karar vermesini bir nebze olsun kolaylaştırmak için madde ve manevi tazminat talebimizden vazgeçmiştik. Karar duruşmasında yanılgı ile duruşma zaptına vekalet ücreti ile yargılama gideri istemediğimizin yazıldığını 27.02.2025 tarihinde gerekçeli kararı uyap ortamında okurken fark ettik. Duruşma esnasında tanık beyanları arasında muhtemelen bir yanlış anlaşılma neticesi olarak duruşma zaptına davalıdan yargılama gideri ile vekalet ücreti istemediğimizin yazılması irademizi yansıtmamaktadır. İstinaf talebimizin kabulü ile iletişim hatası- maddi hata sonucu duruşma tutanağına yazılan beyan doğru olmadığından yargılama gideri ile vekalet ücretinin boşanmada kusurlu olan davalıya yükletilmesine karar verilerek yerel mahkeme kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmesini istiyoruz.

Müvekkilimizin yargılama giderini ödeyecek bir imkanı olmadığından adli yardım talebimizin sayın mahkemenizce kabulüne karar verilmiş olup boşanmada kusurlu olduğu ispatlanan davalının ödemesi gereken yargılama giderinin iletişim hatası sonucu müvekkilimize yükletilmesi irademize aykırıdır. Vekil olarak yargılama gideri talebimizden vazgeçmeye yetkimiz olmadığı gibi bu yönde bir beyanımız da yoktur. Davalıdan yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimiz olmasaydı bunu zaten maddi ve manevi tazminat talebinde olduğu gibi yazılı olarak sayın mahkemeye bildirdirdik. Dava aşamasında vazgeçmediğimiz talebimizden karar duruşmasında vazgeçmemiz mümkün değildir. Duruşma tutanağına irade dışı geçen yargılama gideri ile vekalet ücretinden vazgeçme beyanını kabul etmiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Arz edilenve re'sen tespit edilecek sair nedenlerle, yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin istinaf talebimizin kabulü ile yargılama gideri ile vekalet ücretinin boşanmada tam kusurlu olduğu tanık beyanları vs ile ispatlanan davalıya yükletilmesine yazılı talebimiz doğrultusunda karar verilerek yerel mahkeme kararının düzeltilerek onanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Şeklindeki istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine,

İlan yapıldıktan 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf dilekçesine karşı cevap verebileceğinin davalı FATMA KAHRAMAN'a ilanen tebliğ olunur.