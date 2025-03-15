Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 / 00:01

BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/476 Esas

KARAR NO: 2025/92

Davacı KENAN KAHRAMAN tarafından davalı FATMA KAHRAMAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Adresi tespit edilemeyen davalı FATMA KAHRAMAN'A 11.02.2025 TARİHLİ GEREKÇELİ KARAR İLE 03.03.2025 TARİHLİ EK- KARAR'ın ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla :

1-Davanın KABULÜ ile; TRABZON İli, ARAKLI İlçesi, SULARBAŞI Köyü/mah. Cilt No: 33, Hane No: 37'de nüfusa kayıtlı, AHMET ve AYŞE'den olma, 20/02/1970 doğumlu davacı KENAN KAHRAMAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı (evlenerek Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Gökçeçakmak mah. 59. Cilt, 84 aile sıra numarası, 28 birey sıra numarasından gelen), HASAN ve RABİA'den olma 06/11/1977 doğumlu davalı FATMA KAHRAMAN'ın T.M.K.'nun 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA,

2-Talep edilmediğinden taraflar lehine nafaka, maddi ve manevi tazminat, yargılama gideri ve vekalet ücreti hususlarında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacının adli yardım talebinin kabul edildiği anlaşılmakla; Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 615,4 TL harçtan peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 345,55 TL daha harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacının adli yardım talebinin kabul edildiği anlaşılmakla; devlet ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 49.374 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

5-Davacının adli yardım talebinin kabul edildiği anlaşılmakla; davacı tarafından sarf edilen ve dosyaya yansıyan yargılama giderinin kendi üzerine bırakılmasına,

6-Davacı tarafından safahatta yatırılan gider avansından gerekli harcamalar düşüldükten sonra kalan miktarın kararın kesinleşmesi ile birlikte sahibi davacıya iadesine, karar verildiği ,

Davacı vekili yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden boşanmada kusurlu olan davalıya yükletilmesine karar verilmesi hususundaki talebine karşılık mahkememizce 03.03.2025 tarihli EK - KARAR'da

1-Davacı vekilinin tavzih talebinin reddine,

2-Kararın taraflara tebliğine,

karar verildiği, iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın ve ek kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.