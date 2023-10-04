BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/817 Esas

KARAR NO : 2023/530

Davacı Fatma SERDAR tarafından açılan Boşanma davası yargılaması sonunda;

Davanın KABULÜ ile Trabzon ili, Düzköy ilçesi, Aykut Mah/köyü, Osman ve Maksude kızı, 10/02/1976 Akçaabat doğumlu davacı Fatma Serdar ile Süleyman ve Havva oğlu 03/04/1973 Esenler doğumlu davalı Murat Serdar'ın boşanmalarına, çocuğun velayetinin anneye tevdine, belirlenen günlerde kişisel ilişki tesisine, 1000 TL Tedbir ve İştirak nafakasına, 9200 TL avukatlık ücretine, 4.305,16‬ TL yargılama gideri 329,1 TL harcın davalıdan alınmasına dair karar verilmekle,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra, iki haftalık süre içinde istinafı kabil olmakla davalı Murat SERDAR'a ilanen tebliğ olunur.