Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 / 00:01

BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/5

KARAR NO : 2023/265

Davacı MUSTAFA ÇOLAK mirasçılarının davalılar aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasında,

Davalılar Salih Sukut, Lale Agdaş, Ramazan Şensaltık, Muzaffer Erdoğan, Cuma Çakır, İbrahim Çağlayan ve Mustafa Uçar'ın bilinen tüm adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararının ve davacılar mirasçılarının temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

1-Davanın REDDİNE,

Gürkan Coşkun'un yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde karar verildiği, işbu karara karşı davacılar mirasçılarınca 26/09/2023 tarihli dilekçe ile temyiz edildiği, işbu tebliğin ilandan itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.