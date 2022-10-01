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Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi

Bakırköy'de makas atarak, ilerleyen araç kaza yaptı. O anlar arkadaki aracın otomobil kamerasıyla saniye saniye görüntülendi...

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:40
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Bakırköy Kennedy Caddesi'nde makas atan sürücü kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi

Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
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Bakırköy'de  otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.



Bakırköy Kennedy Caddesi'nde  saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

 

 

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