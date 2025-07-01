Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yangın

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane bahçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve hastane yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında hastane bahçesinin yoğun ağaçlık bir alan olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yangın

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yangın

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde yangın

Son Haberler
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Yeliz Koç'un ayrılığı üzerine şok iddia: Her şey reklam için mi?
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu
TUS ek yerleştirme tercihleri Başladı