Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu

Çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolu’nun Yenibosna yönü, Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde tek şeritten veriliyor. Bu şerit daraltması, Bakırköy’den Yenibosna’ya doğru uzun araç kuyruklarına yol açtı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs yolunda yürüttüğü ‘Beyaz Yol’ çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor.
D-100 Karayolu’ndaki üç şeritli yol, iki şeride indirildi. Metrobüsler, kendilerine ayrılan tek şeritten hizmet vermeye devam ediyor.
Beşyol Metrobüs durağındaki çalışma nedeniyle durak, Beylikdüzü yönünde yolcuların kullanımına kapatıldı.
D-100 Karayolu’ndaki çalışma sebebiyle Sefaköy ile Cennet metrobüs durakları arasındaki yol, tek şeride düşürülerek metrobüslerin geçişine ayrıldı.
Bu durum, Yenibosna yönünde uzun araç kuyruklarına neden oldu ve sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.