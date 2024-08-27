Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu
Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da Beşyol Metrobüs durağında yürütülen ‘Beyaz Yol’ çalışması nedeniyle Beylikdüzü yönüne metrobüs geçişleri durduruldu.

1/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 1

Çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolu’nun Yenibosna yönü, Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde tek şeritten veriliyor. Bu şerit daraltması, Bakırköy’den Yenibosna’ya doğru uzun araç kuyruklarına yol açtı.

2/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrobüs yolunda yürüttüğü ‘Beyaz Yol’ çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor.

3/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 3

D-100 Karayolu’ndaki üç şeritli yol, iki şeride indirildi. Metrobüsler, kendilerine ayrılan tek şeritten hizmet vermeye devam ediyor.

4/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 4

Beşyol Metrobüs durağındaki çalışma nedeniyle durak, Beylikdüzü yönünde yolcuların kullanımına kapatıldı.

5/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 5

D-100 Karayolu’ndaki çalışma sebebiyle Sefaköy ile Cennet metrobüs durakları arasındaki yol, tek şeride düşürülerek metrobüslerin geçişine ayrıldı.

6/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 6

Bu durum, Yenibosna yönünde uzun araç kuyruklarına neden oldu ve sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

7/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 7
8/8
Bakırköy'de 'Beyaz yol' trafiği! Uzun araç kuyrukları oluştu 8
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İstanbul'u sağanak vurdu. Mısır Çarşısı girişi sular altında, tramvay seferleri durdu
İstanbul'u sağanak vurdu
Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası. Yapımcılar birbiriyle yarışıyor
Dilan Polat'ın hayatı film oluyor iddiası
Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi 100. yılı rengarenk uçurtmalarla kutlandı
Kastamonu'ya Atatürk'ün gelişi 100. yılı rengarenk uçurtmalar uçurularak kutlandı
Mezunları en çok pişman eden bölümler belli oldu. Bu bölümlerden uzak durun
Mezunları en çok pişman eden bölümler belli oldu
36 saat süren felaket. 'Böylesini görmedik' dediler. Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı
36 saat süren felaket. 'Böylesini görmedik' dediler. Acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı
Ankara’da sağanak yaşamı felç etti!