Bakırköy'de bir kadın bacağından vuruldu

Bakırköy’de iki kişi arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen kadın, silahla bacağından vuruldu.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

istanbul-bakirkoyde-tartismayi-ayirma-860058-255258.jpg

Olay saat 21.30 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bankta oturan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bu sırada yanlarına gelen bir kadın, tartışmayı ayırmak istedi. Tartışan kişilerden biri, belindeki silahı çıkararak ateş etti.

Mermi, tarafları ayırmaya çalışan kadının bacağına isabet etti. Silahlı şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

istanbul-bakirkoyde-tartismayi-ayirma-860056-255258.jpg

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

