Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bakırköy’de otel görevlisi Eren Öztek, girişte uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırgan kaçarken, cinayet ve panik anları kameraya yansıdı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi Lamibey sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Eren Öztek (24) otelin girişinde beklediği sırada motosikletini ara sokağa bırakan 1 kişi kendisine yaklaştı. Yanında bulunan silahla peş peşe Öztek'e ateş eden saldırgan olayın ardından sokaktan koşarak kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Eren Öztek'in vücuduna isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otel çalışanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralanan Öztek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eren Öztek hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırganın otelin önüne gelip silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ve sokaktan koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde ayrıca, çevredeki vatandaşların panikle sağa sola kaçrığı anlar da yer alıyor.

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Son Haberler
Evren simülasyon mu? Kütleçekimiyle ilgili uzmanların açıklamaları
Simülasyon da mı yaşıyoruz? Uzmanlar değelendirdi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
İsrail'in saldırıları bitmiyor! Gazze’de can kaybı yükseldi
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Bakırköy’de dehşet! Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!
Mahalle muhtarına silahlı saldırı!
Erdoğan MÜSİAD Genel Kurulu'nda konuştu: CHP’nin normalleşmesi şart
Erdoğan MÜSİAD Genel Kurulu'nda konuştu: CHP’nin normalleşmesi şart