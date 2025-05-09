Bakırköy’de dehşet: Otel çalışanı kurşunların hedefi oldu

Olay, Zeytinlik Mahallesi Lamibey sokakta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Eren Öztek (24) otelin girişinde beklediği sırada motosikletini ara sokağa bırakan 1 kişi kendisine yaklaştı. Yanında bulunan silahla peş peşe Öztek'e ateş eden saldırgan olayın ardından sokaktan koşarak kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Eren Öztek'in vücuduna isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otel çalışanına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralanan Öztek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eren Öztek hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaparken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Silahlı saldırganın otelin önüne gelip silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ve sokaktan koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde ayrıca, çevredeki vatandaşların panikle sağa sola kaçrığı anlar da yer alıyor.