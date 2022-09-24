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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de Necat D.(32) husumetli olduğu eski komşusu Cemal Kılıç(40)'ı çalıştığı fırında satırla öldürdü. Bir süre fırının önünde bekleyip içeri girdikten sonra cinayeti işleyen şüpheli, elindeki satırla olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:29
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Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdü
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Gözaltına alınan Necat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde 23 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Kılıç(40) fırında çalıştığı sırada yanına gelen eski komşusu Necat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Necat D. satırla Kılıç'a saldırdı. Kılıç başından ve boynundan yaralanırken, şüpheli elindeki satırla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemal Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipler, şüphelinin Nejat D. olduğunu tespit etti. Aşçı olduğu öğrenilen  Necat D. çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. 

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı olan şüphelinin fırının önüne gelerek bir süre beklediği, Kılıç'ın yalnız olduğunu anladıktan sonra içeri girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçıyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise, motosikletiyle bir eczanenin önünde duran şüpheli topallayarak içeriye giriyor. Polis, Necat D.'yi çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.  

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Nejat D. ifadesinde, Cemal Kılıç ile eskiden komşu olduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ve  olay günü kılıç ile konuşmaya gittiğini,  ancak kendisine hakaret edince kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. 

"ESKİ KOMŞUSUYMUŞ"

Mahallede Esnaf olan Cesur Karaoğlu " Olay dün gece saat 02.30'da olmuş. Sanırım eski komşusuymuş. İçeri girdikten sonra satırla boynuna ve kafasına defalarca vurmuş. Parmaklarını da kesmiş. Sabah saat 05.00 sıralarında polis geldi. Cenazeyi kaldırdılar. Dört dörtlük bir insandı, kimseye bir zararı yoktu. " dedi. Emniyette 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Nejat D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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