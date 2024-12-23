Bakırköy’de Kamyon alt geçitte takıldı, sürücüye ceza verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bakırköy’de alt geçitten geçmeye çalışan bir kamyon kasası sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsüne ‘Yasak geçiş saati ihlali’ nedeniyle 690 lira para cezası uygulandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. 19 DL 692 plakalı hammadde yüklü kamyon yolda ilerlediği sırada, alt geçidin bulunduğu yerden geçmeye çalıştı. Bu sırada kamyonun kasası alt geçide sıkıştı.

istanbul-bakirkoyde-kamyon-alt-gecide-482469-142657.jpg

Kamyonun kasası kırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı gören sürücüler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

istanbul-bakirkoyde-kamyon-alt-gecide-482470-142657.jpg

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne "Yasak geçiş saati ihlali" nedeniyle 690 lira idari para cezası uyguladı.

Son Haberler
Göztepe Avrupa kupaları için çok avantajlı
Göztepe Avrupa kupaları için çok avantajlı
Aydın'da ev küle döndü
Aydın'da ev küle döndü
Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji uyardı! Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı
Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı
Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı
İktidar ve muhalefette ortak alarm verildi! Hemen önlem aldılar
İktidar ve muhalefette ortak alarm verildi! Hemen önlem aldılar