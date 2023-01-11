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LPG yüklü tankerin devrildi

Bakırköy'de seyir halinde olan LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:30
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Bakırköy’de LPG yüklü tankerin devrildi

LPG yüklü tankerin devrildi
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Kaza, Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi’nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CGS 219 plakalı LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra tedavi altına almak üzere sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yeri güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekipler caddeyi de çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor

LPG yüklü olarak devrilen tankerin etrafında çalışma başlatan AFAD ekiplerinin olay yerindeki inceleme işlemleri devam ediyor.

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