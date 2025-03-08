Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

Kaynak: AA
Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

Bakırköy'de özel bir hastanenin ameliyathanesinde ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, sağlık kuruluşunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakırköy'de özel bir hastanenin ameliyathanesinde ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, sağlık kuruluşunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin denetimler sonucu, Bakırköy'de özel bir hastanenin ameliyathanesi ve yoğun bakımında çalışan personelin uygun nitelikte olmadığı tespit edildi. Denetimde, ameliyathanenin anestezi doktoru ve teknikerinin bulunmadığı, Türkiye'de çalışma belgesi olmayan yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun çalıştığı belirlendi.

Hastanenin faaliyetleri, Sağlık Bakanlığının kararıyla İstanbul Valiliğince, usulsüzlükler düzeltilene kadar geçici sureyle durduruldu.

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Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu
Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu