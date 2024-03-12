Bakırköy’de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi can verdi

Kaynak: İHA
Bakırköy’de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi can verdi
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR, alçak köprüye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR, aynı güzergahta seyreden bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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4 KİŞİ EZİLEN ARABANIN İÇİNDE CAN VERDİ

Polisler, bölgeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

TIR’ın üzerine devrildiği otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede araçta bulunan 4 kişinin yaşamını yittirdiğini tespit etti.

Ailenin iftarlarını açmak için Florya Sosyal Tesisleri'ne gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi.

TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

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4 YIL ÖNCE YİNE AYNI YERDE KAZA YAPMIŞ

Öte yandan 4 kişinin ölümüne neden olan TIR’ın, 4 yıl önce yine aynı yerde aynı köprüye çarparak kaza yaptığı ortaya çıktı.

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