Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı

Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan bir bakkalın önüne gelen karga, bir süre durup etrafı kolaçan ettikten sonra rafta duran cips paketini alıp uçarak uzaklaştı.
İşletmeci Özcan Çakmakcı, karganın daha önce de iş yeri önüne konulan ekmek parçalarını yediğini ancak cips almasıyla yeni karşılaştığını ifade etti.
Karganın cips paketini alıp götürmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirten Çakmakcı yaşananları şöyle anlattı:
"Kamerayı geri sarınca karganın cips paketini reyondan alıp aşağı indirerek götürdüğünü gördük.
Daha önce dışarı bıraktığımız ekmeği falan yemeye geliyordu ama cips yediğini ilk kez gördük.
Onu oradan alması, etrafa bakması bizi şaşırttı." ifadelerini kullandı.
İşte o anlara ait görüntüler: