Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı

Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı
Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzon’da, bakkalın önündeki raftan etrafı kolaçan ettikten sonra cips paketini alan karga, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 1

Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi’nde bulunan bir bakkalın önüne gelen karga, bir süre durup etrafı kolaçan ettikten sonra rafta duran cips paketini alıp uçarak uzaklaştı.

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 2

İşletmeci Özcan Çakmakcı, karganın daha önce de iş yeri önüne konulan ekmek parçalarını yediğini ancak cips almasıyla yeni karşılaştığını ifade etti.

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 3

Karganın cips paketini alıp götürmesinin şaşkınlığını yaşadığını belirten Çakmakcı yaşananları şöyle anlattı:

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 4

"Kamerayı geri sarınca karganın cips paketini reyondan alıp aşağı indirerek götürdüğünü gördük.

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 5

Daha önce dışarı bıraktığımız ekmeği falan yemeye geliyordu ama cips yediğini ilk kez gördük.

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 6

Onu oradan alması, etrafa bakması bizi şaşırttı." ifadelerini kullandı.

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 7

İşte o anlara ait görüntüler:

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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 8
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 9
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 10
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 11
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 12
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 13
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 14
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 15
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 16
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 17
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 18
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 19
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 20
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 21
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 22
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 23
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 24
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 25
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 26
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 27
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 28
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 29
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 30
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 31
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 32
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 33
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 34
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 35
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 36
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 37
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 38
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Bakkaldan cips çalan karga suçüstü yakalandı! Etrafı kolaçan etti paketi alıp kaçtı 39
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