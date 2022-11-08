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Bakkalı kurşunladılar, müşteri vuruldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bir bakkala düzenlenen silahlı saldırıda içeride alışveriş yapan bir kadın vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 22:54
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Bakkalı kurşunladılar, müşteri vuruldu

Bakkalı kurşunladılar, müşteri vuruldu
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İHA - Edinilen bilgiye göre, Mehmetli beldesine akşam üzeri saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce A.T. isimli kişiye ait bakkal dükkanına tabanca ile ateş edildi.

O esnada bakkalın içerisinde alış veriş yapan 49 yaşındaki Ş.A. isimli kadının bacağına kurşunlardan biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olayda yaralanan Ş.A. Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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