Bakkalı kurşunladılar, müşteri vuruldu

İHA - Edinilen bilgiye göre, Mehmetli beldesine akşam üzeri saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce A.T. isimli kişiye ait bakkal dükkanına tabanca ile ateş edildi.

O esnada bakkalın içerisinde alış veriş yapan 49 yaşındaki Ş.A. isimli kadının bacağına kurşunlardan biri isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından olayda yaralanan Ş.A. Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.