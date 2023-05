Baklanın bilinmeyen yararları

Çoğu kişinin kokusundan dolayı sevmediği baklanın sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Baklanın faydaları nedir diye merek ediyorsanız işte sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz baklanın faydaları…

BAKLANIN FAYDALARI NELERDİR

Baklanın ne kadar yararlı olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Kilo alımı konusunda baklayı kesinlikle endişelenmeden tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Bir ana protein kaynağı olan baklayı artık sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. İçerisinde doymuş yağ içermeyen ve zengin lif kaynağı olan baklanın faydalarını sizler için açıklıyoruz.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bakla çok iyi bir manganez ve folat kaynağıdır. Protein ve karbonhidrat insan metabolizmasında çok fazla önemli olsa da folatta kalp sağlığı, bağışıklık sistemi ve kırmızı kan hücrelerinin sentezi için oldukça önemlidir.

DEPRESYONLA MÜCADELE EDER

Yapılan araştırmalarda içerisinde amino asit, dopamin barındıran bakla, ruh halini iyileştirmede harikalar yaratabilir. Böylece depresif hallerinizin hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

KALP DOSTU

1 fincan bakla içerisine 36 gram çözünür lif barındırır. Yapılan çalışmalar, çözünebilir lif yüklü gıdaların alınmasının, kolesterol seviyelerini ve ayrıca kan şekerinin kontrol altına almasına yardımcı olacağını düşündürmektedir baklanın içerisindeki lifler aynı zamanda, düşük yoğunluklu lipoprotein veya kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Baklanın 1 fincan porsiyonundan yaklaşık 40 gram protein alırsınız. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'ne göre, yüksek protein ve yüksek lif bakımından zengin zengin beslenen insanlarda, yüksek karbonhidratlı ve az yağlı bir diyete sahip olanlardan daha iyi sonuçlar görülebileceğini açıklamışlardır. Bakla tüketenlerin kolesterol seviyelerinde bir düşüş olurken toplam yağ kaybı da daha yüksek olmaktadır.

MİNERAL DEPOSU

Bakla içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bakla içerisinde magnezyum, potasyum, demir, bakır, fosfor, B1 vitamini ve tiyamin içerir. B1 vitamini, merkezi sinir sisteminizin normal işleyişi için gerekli olsa da, bağışıklığımızı güçlendirmek, kan akışınızı ve kemikleri dengeli ve sağlıklı bir şekilde korumak için bakırda çok önemlidir.

HAMİLE KADINLAR İÇİN

Hamile kadınlar demir ve kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bakla, bir kadının hamilelik ve emzirme döneminde kullanabileceği ideal bir besindir. Bakla demirin % 14'ünü karşılarken, yeterli miktarda kalsiyum minerealini de arttırdığı bilinmektedir. Baklanın içerisinde yer alan lif miktarı aynı zamanda hamilelik döneminde meydana gelen kabızlığı da gidermeye yardımcı olur.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Baklalar iyi bir C vitamini kaynağıdır . C vitamini de hepinizin bildiği gibi, çok güçlü bir antioksidandır. C vitaminin antioksidan yapısı vücudunuzdaki serbest radikalleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Baklanın içerisinde yer alan yüksek miktardaki C vitamini yüzdeki kırışıklıkları çeşitli kanser türlerini engellemeye yardımcı olmaktadır. Ham baklanın 100 gramında 1.4 mg C vitamini vardır. Bu da günlük C vitamini ihtiyacı için oldukça önemlidir.

Baklanın faydalarından genel olarak haberdar olduğunuza göre sizlere, baklanın besin değer tablosunu açıklayabiliriz.