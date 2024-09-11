Baklava ile ayran içilir mi? Masterchef'te şefler birbirine girdi

Mehmet Şef 'baklava ile ayran içilir' görüşünü savunurken Danilo Şef ise 'Ömrümde böyle bir şey görmedim' diyerek tepki gösterdi. Bu sırada Somer Şef ise yediği baklavanın üzerine bir bardak ayranı kafasına dikti.

Masterchef'in sevilen jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna arasında geçen 'Baklava ile ayran içilir mi?" tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Henüz program devam ederken baklavanın yanına ayran koyarak fotoğraf çeken izleyiciler bu fotoğrafları ardı ardına paylaşmaya başladı.

Sarma baklava ayran ????

Dünyanın en güzel üçlüsü ???? pic.twitter.com/GXHDJeZp1T — -???? ???? ???? ???? ???? ???? ✨ (@meftunmasuk_) April 10, 2024

Türkiye'nin birçok yerinde baklavanın yanında ayran içildiğini söyleyen Mehmet Şef, Kemalpaşa tatlısının yanında yoğurt yiyenler olduğundan bahsetti. Mehmet Şef'in yarışmacılara 'siz gördünüz mü?' diye sorması üzerine yarışmacılardan bazıları da baklava ile ayran içenleri gördüklerini belirtmek üzere ellerini kaldırdı.

Somer Şef ise "Baklava ile ayran içilir mi bilmiyorum ama çok şekerli olduğu için üzerin içebilir" diyerek Mehmet Şef ile Danilo Şef'in atışmasına katıldı.

Baklava tadımı yaptıktan sonra bin bardak ayranı kafasına diken Somer Şef "Baklava için değil, canım ayran çekti" dedi.

Danilo Şef ise İtalyan usulü diyerek baklavayı arasına dondurma koyarak tattı.

Programda en iyi baklavayı ise Zübeyde yaparak mavi takımın kaptanlığını aldı. Rakip olarak da Akın'ı seçti.