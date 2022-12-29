29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Baklava yedikten sonra bunu sakın yapmayın

Baklava yedikten sonra içilecek çay ve Türk kahvesinin şekersiz olması gerekiyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:28
Takip Et

Baklava yedikten sonra ne yapılmalı. Bunu yaparsanız çok zararlı

Baklava yedikten sonra bunu sakın yapmayın
+
Aa
-

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından baklava dünyada da bilinen ve sevilen bir tatlı. Bayramlarda ve normal zamanlarda bir çok kişi tatlı yemek istediğinde tercihi baklavadan yana oluyor.

Ancak dikkat edilmezse baklava zararlı olabiliyor. Özellikle baklava yedikten sonra çay içiyorsanız kesinlikle içtiğiniz çay şekersiz olmalı. Baklavada yeteri kadar zaten şeker olduğu için çayı şekerli içmek hiç sağlıklı değil.

Baklava yedikten sonra içilen Türk kahvesinin de mutlaka orta veya sade olması gerekiyor. Şekerli içilen Türk kahvesi de baklavanızın zehir olmasına yol açıyor.

BAKLAVA YEDİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Mynet.com'da yayınlanan bir haberde; Baklava yedikten sonra yapılması gereken şey paylaşıldı:

Bir yetişkin için ortalama su içme hesabı genelde yaklaşık 2 litredir. Bu hesaba göre eğer günde;2 dilim baklava yersek en az yarım litre su içmek gerekiyor. 2 dilim baklavanın kalorisi 500 kcal. Gün içerisinde fazla kalori alımı önerilmiyor. Özellikle midesinde rahatsızlığı olanların mutlaka baklava yedikten sonra yarım litre su tüketmesi gerekiyor.

HANGİ TATLI İÇİN NE KADAR SU İÇMEK GEREKİYOR?

Öte yandan sadece baklava değil diğer tatlı türlerinde de bu uyarılar geçerli.

1 porsiyon ekmek kadayıfı için 2 bardak su içmek gerekiyor.

1 adet tulumba tatlısı için 1 ufak bardakta su

1 porsiyon revani için 1,5 su bardağı kadar su içmek gerekiyor.

1 adet şekerpare için bir bardak su içmek gerekiyor..

Evet bu uyarılara sağlığınız için dikkat etmeniz gerekiyor. Öğrendiğiniz bu bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Böylelikle onlarında kendinizin de sağlığını korumuş olursunuz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Soslu
29.12.2022 11:48
Evlat, baklava yiyecek babayiğit kaldı mı? Hükümetimiz sağolsun bizi diyete soktu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
1
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Sigaraya dev zam
4
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
6
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
7
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren katilin cezası belli oldu
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Paris'e Mbappe'den hayat öpücüğü
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Gümrük müşavirliği işlemleri asgari ücretleri belirlendi
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
﻿Jorge Jesus yönetimden sol bek istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.