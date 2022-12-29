Baklava yedikten sonra bunu sakın yapmayın

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından baklava dünyada da bilinen ve sevilen bir tatlı. Bayramlarda ve normal zamanlarda bir çok kişi tatlı yemek istediğinde tercihi baklavadan yana oluyor.

Ancak dikkat edilmezse baklava zararlı olabiliyor. Özellikle baklava yedikten sonra çay içiyorsanız kesinlikle içtiğiniz çay şekersiz olmalı. Baklavada yeteri kadar zaten şeker olduğu için çayı şekerli içmek hiç sağlıklı değil.

Baklava yedikten sonra içilen Türk kahvesinin de mutlaka orta veya sade olması gerekiyor. Şekerli içilen Türk kahvesi de baklavanızın zehir olmasına yol açıyor.

BAKLAVA YEDİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Mynet.com'da yayınlanan bir haberde; Baklava yedikten sonra yapılması gereken şey paylaşıldı:

Bir yetişkin için ortalama su içme hesabı genelde yaklaşık 2 litredir. Bu hesaba göre eğer günde;2 dilim baklava yersek en az yarım litre su içmek gerekiyor. 2 dilim baklavanın kalorisi 500 kcal. Gün içerisinde fazla kalori alımı önerilmiyor. Özellikle midesinde rahatsızlığı olanların mutlaka baklava yedikten sonra yarım litre su tüketmesi gerekiyor.

HANGİ TATLI İÇİN NE KADAR SU İÇMEK GEREKİYOR?

Öte yandan sadece baklava değil diğer tatlı türlerinde de bu uyarılar geçerli.

1 porsiyon ekmek kadayıfı için 2 bardak su içmek gerekiyor.

1 adet tulumba tatlısı için 1 ufak bardakta su

1 porsiyon revani için 1,5 su bardağı kadar su içmek gerekiyor.

1 adet şekerpare için bir bardak su içmek gerekiyor..

Evet bu uyarılara sağlığınız için dikkat etmeniz gerekiyor. Öğrendiğiniz bu bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Böylelikle onlarında kendinizin de sağlığını korumuş olursunuz.