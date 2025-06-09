Baklavanın içinde ne olduğunu görünce inanamayacaksınız

Bugün sosyal medyada gündem olan bir video, baklava üretiminde yaşanan bir skandalı gözler önüne serdi. Bir vatandaşın yediği baklavanın içinden fıstık yerine bezelye çıktığını gösterdiği video büyük tepki topladı.

Videoda, bir tabakta yer alan bezelye parçalarını gösteren kişi, "Dünyanın parasını veriyorlar ama içine bezelye koymuşlar ya! Biz ne ara bu duruma geldik? Günah gerçekten günah. Kul yapmaz bunu ya!" diyerek isyan etti. Videoda ayrıca, bezelyelerin fıstık olarak satılan ürünlere karıştırıldığı ve tüketicilerin bu durumdan habersiz olduğu vurgulanarak, "Kilosunu 700 lira, 1000 diye satıyorlar vicdansızlar" ifadesi kullanıldı.