Törende, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum temsilcileri, büyükelçilik personeli, iş insanları ve vatandaşlar bulundu.

Büyükelçi Akgün’ün Şehitlik Anıtı’na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşu yapıldı; ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosu İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı’nı çaldı.Tören sonrası Akgün, Şehitlik Anıt Defteri’ni imzaladı ve temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Heyet, ardından 20 Ocak şehitlerinin yattığı Şehitler Hıyabanı’nı ziyaret etti.

BAKÜ TÜRK ANADOLU LİSESİ’NDE KUTLAMA PROGRAMI

Cumhuriyet Bayramı için Bakü Türk Anadolu Lisesi’nde de tören düzenlendi.Büyükelçi Akgün’ün yer aldığı program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türkiye ile Azerbaycan’ın bağımsızlığı için hayatlarını veren şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, öğrenciler Cumhuriyet Oratoryosu’nu sundu. Program, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin müzik ve dans gösterileriyle sürdü.

Törenin sonunda Akgün, okulda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere ödüllerini verdi.