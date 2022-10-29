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Bakü'de Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 22:04
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Bakü'de Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Bakü'de Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesi Türk bayrağının renklerine büründü.

Dün de Bakü Jimnastik Arena'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı. (AA)

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