Bakü'de Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesi Türk bayrağının renklerine büründü.
Dün de Bakü Jimnastik Arena'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı. (AA)
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesi Türk bayrağının renklerine büründü.
Dün de Bakü Jimnastik Arena'nın dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı. (AA)
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