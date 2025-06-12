Bakü’de tarihi görüşme! Iğdır’ın rolü artıyor

AKAY AKTAŞ-IĞDIR / YENİÇAĞ

Iğdır Valisi Ercan Turan ve beraberindeki heyet, Bakü ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkilerin bölgesel kalkınmaya olan katkıları masaya yatırıldı.

Stratejik öneme sahip Zengezur Koridoru ve Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projelerinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sınır ticaretinin geliştirilmesi konuları da değerlendirildi. Ziyaretin, Iğdır’ın Azerbaycan’la olan tarihi ve kültürel bağlarının ekonomik alanda daha da pekiştirilmesine katkı sunması bekleniyor.