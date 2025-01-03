Bakü’den çıkan yardım tırları Türkiye üzerinden Suriye’ye gidiyor

Azerbaycan devleti tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda Türkiye üzerinden transit geçerek Suriye’nin Çobanbey bölgesine ulaştırılacak.

AFAD KOORDİNASYONUNDA YARDIM MALZEMELERİ ÇOBANBEY’E ULAŞACAK

Yardım tırları, Kilis il sınırlarında bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’ndan geçtikten sonra, AFAD Lojistik Depoları’na teslim edilecek. Burada yapılacak düzenlemelerin ardından, malzemeler Suriye’deki yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere dağıtılacak.

TIR SÜRÜCÜLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Yardım tırlarından birinin sürücüsü İlhan Bayram, Azerbaycan halkının dayanışmasına dikkat çekerek, “10 araçla Azerbaycan’dan yola çıktık. Sağ olsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizi düşünerek bu yardımı organize etti. AFAD ekipleri ve Sarp Gümrük yetkilileri burada bizi karşıladı. Yaklaşık 36 saattir yoldayız” şeklinde konuştu.

Bir diğer sürücü Mahmut Kıraç ise, Azerbaycan devleti tarafından gönderilen bu anlamlı yardım malzemelerini Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olmanın mutluluğunu ifade etti. Kıraç, “Üç gündür yoldayız. Azerbaycan devleti tarafından gönderilen yardım malzemelerini Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

AFAD’IN YARDIM KOORDİNASYONU DEVAM EDİYOR

AFAD, Türkiye üzerinden geçiş yapacak olan insani yardım malzemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde Suriye’ye ulaşması için koordinasyonunu sürdürüyor. Yardım tırlarının, Türkiye'den geçiş yaparak Çobanbey’deki depolara ulaştırılmasının ardından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlanacak.