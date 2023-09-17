Bakü’nün kurtuluşuna en büyük edebi armağanı Bismillah şiiriyle Ahmet Cevat sunmuştu

Yeniçağ: 31 Mart-4 Nisan 1918 tarihlerinde Bakü’nün yönetimini elinde bulunduran Konseyin Türklere soykırım yapması Osmanlı yönetimince “Azerbaycan’ın bağımsızlık dışında bir alternatifi kalmadı” şeklinde değerlendirildi ve sürece askerî destek vermek için hazırlıklar yapıldı. Bu süreçle ilgili neler söylemek isterdiniz?

Hasanlı: Rusya’da Çarlık rejimini yıkan sosyalist devrimi Güney Kafkasya’da yeni yapılanmalara neden oldu. Tiflis’te ortaya çıkmış üç yönetimin hepsinde Türk-Müslüman temsilciler de vardı. Ancak bu kurumların dağınık çalışmaları ‘Büyük Ermenistan’ hayaline kapılan Kafkasya Ermenilerinin gerek Kırmızı Rusya(sosyalistler) ve gerekse Beyaz Rusya yanlılarıyla iş birliği içine girerek Bakü’yü ele geçirmeyi hedefliyorlardı. İşte bu hedef çerçevesinde Bakü Konseyi Başkanı Stepan Şaumyan taşnaklarla gücünü birleştirerek 31 Mart-2 Nisan 1918 tarihleri arasında 12 bin Türk katledildi ve kent gerçek sahipleri olan Türklerden arındırılmaya çalışıldı. 23 Nisan’da Ermenilerin ezici çoğunlukta olduğu Bakü Halk Komiserleri Hükümeti’ni kuran bu Türk düşmanı güçlerin emelleri Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’dan yakından izleniyordu. İlkbahar aylarında cereyan eden gelişmeler İstanbul’a sunulan raporlarla birlikte analiz edildiğinde Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olması dışından herhangi bir alternatifinin kalmadığını ortaya koydu ve Saray ve bu istikametteki çalışmalarını artık hızlandırmıştı.

Yeniçağ: Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu kurulmasının amacı neydi, Turan düşüncesi nereden geliyordu? Nuri Paşanın kumandanlığındaki Kafkas İslam Ordusunun Bakü’yü kurtarması gerçekten Turan ülküsünün hayata geçirilmesinin ilk aşaması mıydı?

Hasanlı: Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru gelişen teknoloji petrole ihtiyacını da artırmıştı. O vakit dünya yakıt ihtiyacının yarısı Bakü’de üretilirken bu kent çatışan güçlerin ana hedeflerinden biri haline gelmişti. Kuzeyden Rusya, Güneyde İran’ın Enzeli kenti tarafından İngilizler, Batıdan Gürcüstan yoluyla Almanya, Tebriz-Culfa yoluyla ise Osmanlı ordusu Bakü’ye doğru yol almıştı. Bir tarihçi “Bakü’nün petrol kuyularına konmak isteyen Alman kartalına fırsat tanımamak için Britanya aslanının Hazar’ın Güneyinden Apşeron yarımadasına sıçramak istediğini” yazmıştı. Osmanlı askerî birliklerinin amacı ise sadece petrol olmayıp işin içinde milletdaşlık ve dindaşlık duyguları ağırlıktaydı. Onun için Mart-Nisan ayı başlarında Bakü’de Müslüman Türklere yapılmış katliam İstanbul’da ciddi değerlendirilmeye alınınca Azerbaycan’ın 28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra Batum’da toplanan konferansın ardından Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki heyet Osmanlı başkentine giderek askerî yardım talebinde bulunmuşlardı. Daha 5 Nisan’da Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluşuna ilişkin Enver Paşa’nın kararname imzalamasından birkaç gün sonra kardeşi Nuri’nin kumandanlığındaki askerî heyet 8 Nisan’da Musul’dan Tebriz’e hareket etti.10 Mayıs’ta Tebriz’den yola çıkarak Hüdaferin köprüsünü geçen askerî birlik Zengezur üzerinden büyük bir mesafe kat ederek Haziran başında Gence’ye vardı. Nuri Paşa kumandanlığındaki askerî birliğin Gence’ye yerleşmesi Bakü’de başta Şaumyan olmak üzere yönetim üyelerini fevkalade rahatsız etmişti. Nitekim Tiflis’teki yaklaşık 20 günlük çalışmalardan sonra 17 Haziran’da Gence’ye taşınan Millî Azerbaycan Hükümeti 21 Haziran’da olağanüstü durum ilan ederek Bakü’ye yürüyüşün düğmesine basmıştı. İşte Bakü’yü kurtaracak bu destanın kumandanı Nuri Paşa idi.

Yeniçağ: Bir nevi Turan ülküsünün merkezi haline gelmiş Gence’den Bakü’ye askerî yürüyüşün hikâyesine ilişkin neler söylemek isterdiniz?

Hasanlı: Gence’den başlayıp Bakü’nün kurtuluşuyla sonuçlanan Nuri Paşa kumandanlığındaki yürüyüş dramatik bir tarihî film niteliğindeydi. Haziran-Temmuz aylarında yollarda karşılaştığı bazı engelleri aşmayı beceren Kafkas İslam Ordusu’nun 11 Temmuz’da ilan ettiği seferberlik ordunun saflarına yazılan Azerbaycan Türklerinin sayısını bir hayli artırdı. İşte bundan dolayı Bakü yürüyüşünü durdurmaya çalışan güçlere Rusya’dan gönderilen askerî yardımın da pek önemi kalmadı. 20 Temmuz tarihinde Bakü yolundaki mühim stratejik öneme sahip Şamahı kenti ve civarları kurtarıldı. Ordu Bakü’ye doğru ilerledikçe Azerbaycan hükûmeti üyeleri de tren kompartımanlarında çalışmalarını sürdürüyordu. Hükümet bir dizi önemli kararları işte o kompartımanlarda almıştı. Cephedeki yenilgi Bakü’deki komünist-bolşevik yönetimin işini daha da zorlaştırarak krize neden olmuştu. 31 Temmuz’da istifa etmek zorunda kalan komünist-bolşevik hükûmetin oyuncak niteliğinde Merkez Hazar Hükümeti’nin kurulmasına rağmen bu yönetim asla Azerbaycan Türklerinin iradesini yansıtmamaktaydı. İran’ın Enzeli kentindeki İngiliz askerî güçleri Bakü’ye davet etmelerine rağmen bu hamle Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’ye girmesini engelleyemedi.

Yeniçağ: Ağustos sonunda imzalanmış gizli Alman-Rus Anlaşması’nın Bakü’nün kurtuluşunda herhangi bir etkisi oldu mu?

Hasanlı: Kuşkusuz, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne karşı yönelmiş bu anlaşma Bakü’nün kurtuluş planını da tehlikeye sokmuştu. 8 Ağustos 1918’de Batı cephesinde ağır yenilgi yaşayan Almanya durumu kurtarmak için Rusya’dan yardım bekliyordu. Türkler bu gizli görüşmelerle ilgili bilgiye sahipti, bilgiler İstanbul’da bulunan Mehmet Emin Resulzade’ye sızdırılmıştı. O kritik günlerde Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmiş Ulusal Konsey Başkanı Mehmet Emin Resulzade “Bakü’nün kısa sürede kurtarılmaması durumunda sıkıntılar yaşanabileceğini, Bakü yürüyüşünün ise Azerbaycan adından olması gerektiğini” yazmıştı. Hükûmete gönderdiği telkin telgrafında Resulzade şu hususa vurgu yapmıştı: “Bakü’yü kurarak herkesi bu olgunun önünde çaresiz koymanız gerekir .O zaman gelişmeler tamamen farklı bir hüviyete bürünecektir”. İşte o kritik günlerde Bakü’deki durum her saat değişirken Azerbaycan toplumundan da büyük destek gören Türk Ordusu kararlı saldırılarını asla yavaşlatmamıştı. İstanbul’da bulunan Azerbaycan delegasyonu başkanı Mehmet Rmin Resulzade 1 Eylül tarihinde Dışişleri Bakanına “Berlin’den alınan bilgiye göre komünist-bolşevik Rusya ile Almanya arasında imzalanmış ek anlaşmanın Bakü üzerinde yeni bir tehdit yarattığına dikkati çekmişti. Resulzade ve arkadaşlarının Osmanlı başkentinde yürüttükleri başarılı diplomatik temasların sonucunda Bakü’ye son taarruzun başlatılması kararı alındı ve gereken talimatlar verildi. İngilizlerin Bakü’de bulunmasının durumu güçleştirdiğine dikkat çeken Resulzade başkentin kurtarılamaması durumunda bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’ne de elveda demek zorunda kalacaklarına vurgu yapmış ve Türkiye’nin devlet kurumlarının da bundan fevkalade rahatsız olduklarını eklemişti.

Yeniçağ: 15 Eylül 1918’de Bakü’nün kurtarılmasından hemen sonra Gence’ye Başbakan Han Hoyski’ye telgraf çeken Nuri Paşa hükûmetin derhal kurtarılmış başkente taşınmasını istedi. Bununla ilgili ne söylemek isterdiniz?

Hasanlı: Ağustos ayı başlarında Kafkas İslam Ordusu Bakü civarlarına kadar varmıştı. İslam Ordusu birliklerine Mürsel Paşa, Nazım Paşa, Cemal Cahit Toydemir Paşa komutanlık yapıyordu. Mürsel Paşa’nın ültimatomuna Bakü’nün kukla yönetimi yanıt veremeyince operasyonların sürdürülmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştı. 14 Eylül’ü 15’e bağlayan gece Bakü’nün kurtarılması için başlatılan nihai operasyon 15 Eylül Kurban Bayramı günü sona erdi ve Kafkas İslam Ordusu büyük bir coşku içinde kente girdi. Aynı saatlerde Enver Paşa İstanbul’da Pera Palas Oteli’nde bulunan Mehmet Emin Resulzade’yi arayarak müjdeyi verdi. Ve aynı gün İstanbul’un farklı noktalarında iki kurban kesilmişti: Biri Kurban Bayramı, öbürü ise Bakü’nün kurtuluşu için. ABD’li tarihçi Tadeusz Swietochowski, Osmanlı askerî birliklerinin Bakü sokaklarındaki coşkulu geçiş törenini ‘Turan ülküsünün doruk noktası’ olarak nitelendirmişti. Bakü’nün kurtuluşuna edebi armağanı ise Çırpınırdın Karadeniz şiirinin yazarı Ahmet Cevat 17 Eylül’de gazetede yayınlanmış Bismillah şiiriyle verdi:

Atıldı dağlardan zafer topları

Bürüdü elleri asker bismillah!

O Han Sarayında çiçekli bir kız

Bekliyor bizleri zafer bismillah!

Ey dövünen yürek dumanlı şehir

Bilir misin bu zor gürültü nedir?

Aç sisli koynunu, ordumuz gelir

Nişanlın koynuna girir bismillah!

*

Ey harbin kaderi bize yol ver,yol

Sen ey güzel deniz gel Türke ram ol

Sen ey sağa sola kılıç vuran kol

Kollarına kuvvet gelir bismillah!

*

Ey Bakü, sen korkma,geldik geleli

Senin için atıldık daim ileri

Sağ kalanlar annelere teselli

Şehidlerin ruhu gülür bismillah!

*

Ey düşman, alnının yazısı kara

Öldürmez bizleri vurduğun yara

Gönderdiğin kurşun armağan sana

O kirli alnını öper bismillah!

*

Sen mert olup dursan karşımda eğer

Kudurgan sazmalı nobetin geçer

Saklandığın toprak kanını içer

Yurdun olmaz sana siper bismillah!

*

Yurdumuzda bize meydan okuyan

Murdar vücutları murdar kokuyan

Tekbir seslerini uzaktan duyan

Düşmanımı zaman ister bismillah!