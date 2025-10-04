Bal kavanozlarını kafaya dikerek bitirmeye çalıştılar

Kazdağları'nın eşsiz florasından elde edilen kaliteli balın tanıtıldığı Uluslararası Kazdağları Bal Hasat Şenliği, sadece arıcılığın önemine dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda eğlenceli ve sıra dışı anlara da sahne oldu.

Şenliğe katılan vatandaşlar, etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden birinde, festivalin coşkusunu zirveye taşıyan bir yarışmaya imza attılar.

FESTİVALİN EN TATLI VE HIZLI YARIŞMASI: BAL KAVANOZUNU KAFAYA DİKME

Şenlik alanında kurulan stantlarda sunulan, bölgenin meşhur Kazdağları ballarını tatma fırsatı bulan vatandaşlar, daha sonra bu eşsiz lezzeti farklı bir formatta deneyimlediler.

Festival programında yer alan bal kavanozu bitirme yarışması, katılımcılar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Yarışmacılar, belirli bir hacimdeki bal kavanozunu kafalarına dikerek en hızlı şekilde bitirmeye çalıştı. Bu zorlu ve bir o kadar da komik anlar, festivalin en renkli görüntülerinden biri oldu.

Katılımcıların yüzlerine, çenelerine ve boyunlarına bulaşan ballar, izleyiciler arasında neşeli kahkahalara neden oldu.

Yarışma, balın tadını çıkarmaktan çok, katılımcıların sınırlarını zorlaması ve festival ruhunu yansıtması açısından unutulmaz bir deneyim sundu.

En hızlı şekilde kavanozu bitiren yarışmacı, şenliğin en ballı şampiyonu ilan edilirken, bu eğlenceli anlar fotoğraf ve video karelerine de yansıyarak sosyal medyada ilgi gördü.