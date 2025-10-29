Ziraat Türkiye Kupası maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor, Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk etti.

Kasımpaşa, 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden'in golüyle öne geçti.

19. dakikada Yusuf Fırat'la skora denge getiren Kahta 02 Spor, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl'ın attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Adıyaman ekibinin 90+3. dakikada gelişen atağında ağları havalandıran Ahmet Tuna Akıl, skoru belirledi: 3-1

Bu sonuçla 19 yaş altı (U19) takımıyla maça çıkan Kasımpaşa kupaya veda ederken, Kahta 02 Spor bir üst tura yükseldi.

Turnuvadaki para ödüllerinin yetersiz olduğunu belirten Kasımpaşa geçen sezon Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklamış, TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından kuapya U19 takımıyla katılmıştı.