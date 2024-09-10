Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

Kaynak: DHA
Bal toplamak için çıktığı kayalıktan düşüp öldü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen 55 yaşındaki Namet Kaptan yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana gelen olayda, bölgedeki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan isimli şahıs, çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İhbar sonrası bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Kaptan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaptan’ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonrası vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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