Erdoğan anonsçusunu terfi ettirdi. Bal tutan parmağını yalarmış

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları duyuruldu.

Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt ve Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı.

ORHAN KARAKURT MİTİNGLERDE YAPTIĞI ANONSLARLA TANINIYOR

Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde sahnede ondan çıkıp anons yapmasıyla tanınındı. Karakurt, Erdoğan’ın mitinglerinde sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlayan isim olarak öne çıkıyordu.

Orhan Karakurt, son olarak 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin iptal edilmesinin ardından CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek veren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’a “Edepsiz” demesiyle gündeme gelmişti.

Özoğuz’un “10 Kasım 1938’den bu yana ilk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk’üdür kendisi!” paylaşımına yanıt veren Karakurt, “Şaka mısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk’ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı, Biraz edepli olun yeter artık” demişti.

AKUT KURUCUSU MAHRUKİ: KARAKURT TELEFONLA TEHDİT ETTİ

Karakurt’un ismi AKUT (Arama Kurtarma Derneği) kurucusu Nasuh Mahruki’nin açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

Mahruki, dernek başkanlığı görevini yürüttüğü 24 Ekim 2016’da, İstanbul’daki dernek binasının boşaltılmak istenmesinde “Erdoğan’ın anonsçusu” olarak bilenen Karakurt’un AKUT ekibi aradığını söylemişti. Karakurt’un “Genel merkezi de elinizden alacağız” diye tehdit ettiğini öne süren Mahruki, “10 gün sonra bu belge geliyor. Ne düşünmem lazım benim burada? Ne biçim devlet, ne biçim bir hukuk” demişti.

CENGİZHAN BAŞARAN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan bir diğer isim olan Cengizhan Başaran, Huber Köşkü Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Başaran atama kararı sonrası Twitter hesabından Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn.Cumhurbaskanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir” ifadelerini kullandı.



