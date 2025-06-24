Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bu yıl hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söyleyen Bitlis’li arı yetiştiricileri, “Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor” diye ifade ettiler.

Bitlis'te kuraklık nedeniyle bal üretimi yarıya düşerken, 2 yıldır yaşanan rekolte düşüşü arıcıları düşündürüyor. Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü, "İlimizde ve çevre illerde bu sezon arıcılar için zor şartlar yaşanacak. Her yıl kovan başına 25-30 kilo olan rekoltemiz, bu sene 15 kilonun altına düşeceği kesin gibi görünüyor. Bazı arıcılarımız, 30 yıldır arılarını aynı yere koyuyor. Arıcılarımız, bu sene hiçbir zaman görmediği şekilde kuraklığı yaşadığını, balın gelmediğini söylüyor. Yoğun bal akımının olduğu bu günler, 15 Haziran-15-Temmuz arası, bizim ilimizin en yoğun bal akımının olduğu günlerdir. Bu dönemde bırakın arı bal artırmayı yiyeceği balı bile getiremiyor" dedi.

'BÖLGEMİZDE BİR KURAKLIK'

Caner Güngördü, "Bu, önümüzdeki zamanlarda kışa doğru arı kayıplarına neden olacaktır. Çevre illerimizden de aynı sıkıntı geliyor. Sadece ilimizde değil, bölgemizde bir kuraklık var. Arıcılık olarak çok zor günler geçireceğimiz kesin. Zaten 2 yıldır umduğunu bulamayan ilimiz arıcıları, bu yılın da böyle geçmesiyle çok zor günler geçirecek" diye konuştu.

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

Bal üretimi alarm veriyor! Arı üreticileri şok oldu

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