Bal ve reçelin şekerlenmesine son! Bu kolay yöntemlerle 5 dakikada şekerlenme sorununu çözebilirsiniz

Bal ve çeşitli meyvelerden yapılmış reçeller, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarındandır. Ancak bazen yeni alınmasına rağmen reçellerin ve balın kendiliğinden şekerlendiğini görürüz. Siz de bu durumla sık sık karşılaşıyorsanız sizin için bal ve reçellerin şekerlenmesini önleyecek altın değerinde bilgiler vereceğiz. Hazırsanız başlayalım...

BUZDOLABINDA SAKLAMAYA SON

Eğer aldığınız reçel ve bal kavanozlarını buzdolabında muhafaza ediyorsanız sizi uyarmamız gerekecek. Çünkü buzdolabında bozulmasın diye sakladığınız bu besinler, içinde bulunduğu soğuk buzdolabında donmaya başlar. Bir süre sonra da şekerlenir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için ağzını sıkıca kapattığınız kavanozları, serin ve ışık görmeyen bir yerde saklarsanız şekerlenme problemi de böylelikle ortadan kalkar.

CAM KAVANOZDA SAKLANAN BAL VE REÇELLERİ BOZULMADAN TÜKETİN

Kahvaltı sofralarınızın baş tacı olan reçeller ile balı, estetik bir görünüm olsun diye plastik kaplarda saklarsanız bu besinlerin bir süre sonra şekerlendiğini görüp tüketemeyeceksiniz. İşte, böyle bir durumla karşı karşıya gelmemek için bu gıdaları cam kavanozlarda saklamanız gerekir. Kavanozun kapağını oldukça sıkı kapatarak reçel ve balı; serin, güneş ışığı görmeyen ve kuru bir yerde saklarsanız şekerlenme gibi bir durumla karşılaşmazsınız.

BAL VE REÇEL KAVANOZUNA DALDIRDIĞINIZ KAŞIĞA DİKKAT

Kahvaltınızı hazırlamak üzeresiniz ve sıra reçelleri sofraya koymaya geldi. Hemen kavanozu elinize alarak ıslak ya da kullanılmış bir kaşığı içine daldırıp reçeli, kahvaltılık kâselere koymamalısınız. Çünkü kullanılmış bir kaşığı kavanoza daldırırsanız kaşık üzerinde bulunan mikroorganizmalar, reçele ya da bala nüfuz eder. Bu da istenmeyen sonuçlara yani bu besinlerin şekerlenmesine neden olur. Aynı şekilde ıslak ya da nemli bir kaşığı, temiz olsa bile bu kavanozlara daldırmamanız gerekiyor. Tüm bu hususlara dikkat ederseniz şekerlenme problemi ortadan kalkar. Sizler de eşsiz lezzetteki bu besinleri çöpe gitmeden tüketmeye devam edebilirsiniz.