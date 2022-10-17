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Balat'a karabasan gibi çöken çeteye operasyon

İstanbul Balat'ta sahipleri yurt dışında olan ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:27
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Balat'a çöken çeteye baskın. 39 kişi gözaltına alındı

Balat'a karabasan gibi çöken çeteye operasyon
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İstanbul Balat'a karabasan gibi çöküp, evlere el koyan çeteye baskın. İstanbul Balat'ta sahipleri yurt dışında olan ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi.

5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Mesut B.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi 39 kişi yakalandı.İstanbul'da organize suçlar şubesi ekipleri, Fatih Balat'ta, çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait ev ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçiren çeteye yönelik çalışma başlattı.

Çete, Balat’ta sahipleri yurtdışında olan gayrimüslimlere ait tarihi evlere el koyarak internet üzerinden kiraya veriyordu. Sahipsiz gördükleri kişileri de tehditle sindirerek ev ve arsalarına el koyuyordu.

Mesut B. elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, adam öldürme ve yaralama dahil çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.Polis ekipleri, 48 kişinin yakalanması için önceki gün Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce’deki adreslere Operasyon düzenledi, 39 kişi gözaltına alındı.Baskında, 16 ruhsatsız silah ve 2 kilogram kokain ele

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