Aynı yerde aynı pozu verdi. O çocuk büyüdü

İstanbul’un Balat semtinde 1989 yılında Erdal Yazıcı tarafından çekilmiş fotoğraf, çekildiği günden bu yana büyük ilgi gördü. Fotoğraf öyle ünlendi ki fotoğraftaki çocuk ve fotoğrafı çeken fotoğrafçı hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFTAKİ ÇOCUK

Çocukluk haliyle Türkiye’nin en tanıdık yüzü olan o gencin kimliği ve ne iş yaptığı da ortaya çıktı. Fotoğraftaki çocuğun 1982 doğumlu Murat Gündoğdu olduğu iddia edildi. Gündoğdu'ya ait olduğu belirtilen sosyal medya sayfasının profil fotoğrafında da 1989 yılında çekilmiş olan fotoğraf bulunuyor.

Bugün 40 yaşına gelen Gündoğdu’nun aynı yerde tekrar fotoğraf çektirmesiyle sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.

Sosyal medyadaki kim kaynaklar Gündoğdu’nun şu an kuruyemişçilik yaptığını belirtiliyor.

FOTOĞRAFTAKİ ARA GÜLER ÇELİŞKİSİ

Bahse konu fotoğraf geçmişte iki farklı şekilde Ara Güler ile ilişkilendirilmişti. İlki, fotoğrafı çeken kişinin Ara Güler olduğu iddiasıydı. Oysaki fotoğraf 9 Mayıs 1989 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Erdal Yazıcı imzasıyla yayınlanmıştı.

Bir diğer iddia ise 2018 yılında ünlü sanatçı Ara Güler hayatını kaybettiğinde fotoğraftaki çocuğun Ara Güler olduğu iddiasıydı. Fotoğraf çekildiği tarihte fotoğrafçı Ara Güler 61 yaşındaydı.