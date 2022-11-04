Balat’ta seramik esintiler

Sergi Balat'ı gezmeye gelen vatandaşlar ve sanatçı dostlarının büyük ilgisini çekti. Sergiyi gezenler, aynı zamanda Kaffa Miro'nun kendine özgü ambiyansında, bahçesinde veya sanatçının eserlerinin sergilendiği odalarda çay veya kahvelerinin yudumlayabilirler.

Her yeni günle başlayan, içinde yaşadığımız anın farkındalığını ve kalitesini artıran bir eylemdir sanat. Nefes aldığımız, güçlü olduğumuz, heyecanlandığımız birlikteliğimizin güçlü sesidir sanat… Esinlerle gelir…

Bir an olur canlanır, ışıklanır…

Bir an olur seslenir…

Bir an olur aydınlanır…

Ruhumuzdaki yolculuğunu izler esenlerini bulur hisseder ve canlandırırız…

Esen ışıkları izler esen günleri izleriz ve ruh büyüklüğümüzün geleceğe uzanan esintilerini ortaya koyar ve canlanır ve büyürüz…

Esintiler büyütür besler bizi…

Esintiler katlar bizi tatlı esintilerle…

Mutlu geleceğe…

Seramik sanatçısı Hüseyin Özçelik böyle sesleniyor dostlarına...

Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte...