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Balayında eşini uyuttu, fuhuş operasyonundan çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Balayı sırasında seks işçisiyle randevulaşan bir adam fuhuş operasyonunda tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:28
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Balayında eşini uyuttu, fuhuş operasyonunda tutuklandı

Balayında eşini uyuttu, fuhuş operasyonundan çıktı
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ABD'nin Florida eyaletinde 15 Temmuz'da evlenen 34 yaşındaki Paul Turovsky, eşiyle birlikte Tampa şehrine balayına gitti. Turovsky, eşi uyuduktan sonra internette gördüğü bir seks işçisiyle konuşmaya başladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu sırada Hillsborough polisi, insan kaçakçılığı ve fuhuşa yönelik bir operasyon yürütüyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Seks işçisiyle bir otelde buluşmak üzere anlaşan Turovsky randevu yerine vardığında kendisini bekleyen polis ekipleriyle karşılaştı. Fuhuşa karışmakla suçlanan Turovsky tutuklandı.

ŞERİF'TEN ESPRİ: DAVETLİLERİN HEDİYELERİNİ GERİ İSTEMELERİ İÇİN ÇOK MU GEÇ? 

Hillsborough Şerifi Chad Chronister, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında "Davetlilerin düğün hediyelerini geri istemesi için çok mu geç?" diye espri yaptı.

İnsan ve çocuk kaçakçılığına yönelik operasyon yürüten ekip, son üç ayda 176 erkeğin yetişkin veya çocukları fuhuşa teşvik etmekten tutuklandığını açıkladı. Yetkililer operasyon sayesinde Massachusetts'ten Tampa'ya kaçırılan 16 ve 17 yaşlarındaki kayıp iki kız çocuğunu bulduklarını, şüphelilerin de tutuklandığını belirtti.

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