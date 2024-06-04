Balayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nazlı Göksu son yolculuğuna uğurlandı

Göksu'nun cenazesi memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Nazlı Göksu 1 Haziran'da Sivas'ta Nuri Anıl Göksu ile evlendi. Çift, balayı için Kapadokya'ya gitti. Dün Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde bir otele yerleşen Göksu, gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Göksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Göksu'nun cenazesi için memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında cenaze namazı kılındı. Namaza Göksu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Göksu, Sızır mezarlığına defnedildi.