Balayından dönen üsteğmen hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balayından dönen üsteğmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada Deniz Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybetti, eşi ve 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada Deniz Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybetti, eşi ve 2 kişi yaralandı. Otomobilin camındaki 'Özlem ile Ömer sonsuza kadar' yazısı yürek burktu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan Ömer Faruk Aytekin yaşamını yitirdi.

Kazada, Aytekin’in eşi Özlem Aytekin ve 2 kişi daha yaralandı. Genç çiftin, balayından döndüğü ortaya çıktı.

kazaoldu1.jpg

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında yaşandı. 78 yaşındaki H.E. yönetimindeki traktör ile Ömer Faruk Aytekin’in kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu, traktörün fırlayan tekeri yol kenarında bulunan seyyar satıcı H.Ç. (48)'ye isabet etti. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aytekin, eşi Özlem Aytekin, traktör sürücüsü H.E. ve H.Ç. yaralandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç çiftin balayından döndüğü, otomobillerinin arka camında ise "Özlem ile Ömer sonsuza kadar" yazısının bulunduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
Tarlada çalışan biçerdöverde korkutan yangın
Tarlada çalışan biçerdöverde korkutan yangın
AKP’ye bir büyük darbe daha! Anket sonuçları ortaya çıktı
AKP’ye bir büyük darbe daha! Anket sonuçları ortaya çıktı
Balayından dönen üsteğmen hayatını kaybetti
Balayından dönen üsteğmen hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin eski oyuncusu Orhan Yüksel hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin eski oyuncusu hayatını kaybetti