Balayından dönen üsteğmen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada Deniz Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin hayatını kaybetti, eşi ve 2 kişi yaralandı. Otomobilin camındaki 'Özlem ile Ömer sonsuza kadar' yazısı yürek burktu.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapan Ömer Faruk Aytekin yaşamını yitirdi.

Kazada, Aytekin’in eşi Özlem Aytekin ve 2 kişi daha yaralandı. Genç çiftin, balayından döndüğü ortaya çıktı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında yaşandı. 78 yaşındaki H.E. yönetimindeki traktör ile Ömer Faruk Aytekin’in kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu, traktörün fırlayan tekeri yol kenarında bulunan seyyar satıcı H.Ç. (48)'ye isabet etti. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Faruk Aytekin, eşi Özlem Aytekin, traktör sürücüsü H.E. ve H.Ç. yaralandı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Üsteğmen Ömer Faruk Aytekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç çiftin balayından döndüğü, otomobillerinin arka camında ise "Özlem ile Ömer sonsuza kadar" yazısının bulunduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.