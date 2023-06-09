Balçova'da beton mikseri metro inşaatına uçtu. sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, 15 metre yükseklikten metro inşaatına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Balçova'da beton mikseri metro inşaatına uçtu. sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir Çevreyolu Balçova Viyadüğü katılım yolunda dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Erdoğan Yeşil (44) idaresindeki 10 AIH 836 plakalı beton mikseri, Narlıdere istikametine giderken demir bariyerleri aştı ve yaklaşık 15 metre yükseklikten metro inşaatına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Yeşil, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edildi. Yeşil'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, beton mikserinin kadranının 60 kilometre hız gösterdiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerine gelen Yeşil'in yakınları ve iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

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