Balçovalılara yol müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nin asfaltlama çalışmasına başladı.

Balçovalılara yol müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve muhtarlarla birlikte zemin hazırlığının ardından sıcak asfalt dökümünün başladığı Balçova Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi. Çalışmalara yönelik bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Balçova'da uzun zamandır böyle bir ihtiyaç vardı. İZBETON ekiplerimiz bu ihtiyacı karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Üç hafta içerisinde bitirilecek. 2 kilometrelik alanın tamamına sıcak asfalt dökeceğiz. Uzun yıllardır vatandaşın beklediği talebi karşılamış olacağız. Bugüne kadar sabreden herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetin bölge sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

4 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da “Uzun yılladır burası büyük bir ihtiyaçtı. Büyükşehir Belediyemiz ve Tunç Başkanımızla birlikte buradaki sorunu yakında çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu. Yaklaşık 2 kilometrelik çalışma kapsamında 4 bin ton sıcak asfalt serimin yapılacağı bölgede yeni yol kısa bir süre sonra hizmete girecek.

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