Balde, Wanda Nara'yla ilişkisini itiraf etti: İkili hakkında sert konuştu

Senegalli futbolcu Keita Balde, Canale 5’te yayınlanan Verissimo programına verdiği röportajda eski eşi Simona Guatieri’ye ihanet ettiğini itiraf etti. Wanda Nara ile yaşadığı ilişkinin hayatındaki en büyük hata olduğunu vurgulayan Balde, “İhanet kelimesi can yakıyor. Hayatımın aşkını aldattım ve bu büyük bir yanlıştı” dedi.

Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar Arjantin'i karıştırdı

Balde’nin açıklamaları, Mauro Icardi’nin geçtiğimiz ay yaptığı Instagram paylaşımının ardından geldi. Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın kendisini Balde ile aldattığını iddia etmişti. Bu olay, Icardi’nin Inter’den ayrılması sürecinde Nara’nın takım içindeki huzursuzluğa sebep olduğu yönündeki eski iddiaları yeniden gündeme getirdi.

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Keita Balde, yaşananların ailesini etkilediğini belirterek, “Bu sessizliği bozmak istiyorum. Mauro ve Wanda’nın kamuoyuna açık bu oyunu benim hayatımın bir parçası değil. Hata yaptım, ancak onların da çocukların bu durumdan nasıl etkilendiğini bilmeleri gerekirdi. Bu meseleyi uzatma şekilleri onların kalpsiz olduğunu gösteriyor” dedi.

Öte yandan, Simona Guatieri de bu olayın ardından sessizliğini bozarak, “Onlar özel hayatımızı kendi çıkarları için kullanıyorlar. Bizim ahlaki değerlerimiz farklı. Eşim onların tuzağına düştü ama bunu içine attı. Eğer eşimin elindeki mesajları kamuoyuyla paylaşsaydı, bu olay hiç bitmezdi” ifadelerini kullandı.

Guatieri, Wanda Nara’nın Keita Balde ile iletişimini sürdürmek istediğini ve bunu fark ettiğinde Nara ile konuştuğunu belirterek, “Beni ikna etmeye çalıştı, ancak o kadar öfkeliydim ki konuşmanın detaylarını hatırlamıyorum” dedi.

Balde ve Guatieri’nin iki çocuğu bulunuyor ve çift, Icardi ile Nara’ya karşı yasal yollara başvurdu. Icardi’nin kariyerine Galatasaray’da devam ettiği bilinirken, Keita Balde şu an kulüpsüz durumda ve Serie A ekibi Monza ile antrenmanlarını sürdürüyor.