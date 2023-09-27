Balgamlı öksürükten kurtulmanın yolları

Sonbahar ve kış mevsimlerinin en rahatsız edici hastalıklarından biri, balgamlı öksürük. Peki neden oluyor, nasıl geçer, ev ortamında çareleri neler? İşte yanıtı…

Balgamlı öksürük soğuk algınlığıyla ortaya çıkıyor. Akciğerler içerisinde trake borusu ile salgılanan bir salgı olan balgam, mukus şeklinde de biliniyor. Trake borusuna ulaşan toz gibi zararlı maddelerin kendisine yapışması ve dışarı atılabilmesi adına oluşuyor. Trake borusunda iki değişik hücre bulunuyor. Goblet adlı hücrede oluşan balgam, genel olarak kişinin akciğerlerinde toplanarak, ağızdan atılıyor. Ancak bazen akciğer, balgamı dışarı atmakta güçlük çekiyor. Bu durumda balgamlı öksürük oluşuyor.

NASIL GEÇER?



En iyi tedavi, evde istirahat. Sıcak duş almak, sigara ve türevi gibi alışkanlıkları kullanmamak, bitki çaylarını tüketmek, oda ısısını ayarlamak, giyime dikkat etmek, tozlu ortamların içerisinde bulunmamak gibi yöntemler ile rahatsızlık giderilebiliyor.

Balgamlı öksürük tedavisi için ilaç tedavisi öneriliyor. İlaç tedavisinin yanı sıra evde bazı yöntemlerle bu hastalıktan kurtulmak mümkün.

Evde uygulanabilecek en kolay çözüm buharlı suyu ciğerlere çekmek. Buharlı su metodu; kısa zamanlı, kolay ve etkili sonuçlara ulaşıyor. Bir leğene dökülen sıcak su üstünde burundan nefes alınarak ciğerler rahatlatılıyor.

Greyfurt, limon, nar, portakal gibi turunçgillerden oluşturulan doğal karışımlar ile balgamı sökmek mümkün oluyor. Özellikle C grubundaki vitaminler balgamlı öksürük sorununa çözüm geliştiriyor.

Akciğerde meydana gelen hasar, soğuk algınlığı, yabancı maddelerin kullanımı, sigara içmek, göğüs rahatsızlıkları, bronşit, zatürre, verem, alerjiler, sinüzit, soğuk havalara maruz kalmak balgamlı öksürüğe neden oluyor.

Balgamlı öksürüğe iyi gelen bazı doğal çözümler:

Ihlamur içerisinde bir tatlı kaşığı bal ilave edip tüketmek iyi gelecektir.



Orta boyuttaki siyah turpun içi oyularak Çatal yardımıyla turpun alt kısmına 4 tane delik açılır. İçerisine iki tatlı kaşığı bal ilave edilir, balın deliklerden süzülmesi sabaha kadar beklenir ve sıvı içilir.Kaynamış su içerisine, bir kaşık taze zencefil eklenerek demlenmesi beklenir. Daha sonra süzülüp, bir tatlı kaşığı bal ilavesi eklenir

Öksürüğü azaltan zencefil, balgamın da hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasında önemli bir etken.

Bir tatlı kaşığı taze zencefil dilimleri, bir bardak kaynamış su içerisine ilave edilir. Birkaç dakika demlenmesi sağlanarak, 2 çay kaşığı bal ilavesi yapılır. Bu karışım gün boyunca birkaç kez tüketilmelidir.



Meyan kökü tüketildiği zaman, balgamı en hızlı şekilde sökecektir. Meyan kökü; bronşit, astım ve solunum sistemiyle alakalı başka rahatsızlıklara da çok iyi geliyor.



Rezene çayı, öksürüğü azaltmanın dışında balgamı da söküp atıyor.

Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriği ile balgamı ortadan kaldırıyor. Bir bardak sıcak sütün içerisine bir çay kaşığı zerdeçal eklenir. Bu içecek, sabahları ve yatmadan önce içilir.



Kekik soğuk algınlığı ve grip gibi tedavilerinde kullanılan bir baharat. Çayı yapılan kekiğin içerisine eklenecek olan bir kaşık bal, öksürüğün yumuşamasını sağlayarak balgamın giderilmesine olumlu yönde yarar sağlayacaktır.